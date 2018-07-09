РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В подмосковном Подольске неизвестные под видом сотрудников МУП «Водоканал» предлагают жителям дорогостоящую замену труб и угрожают отключить водоснабжение, сообщила «РИАМО в Подольске» диспетчер МУП «Водоканал».

Жительница горокруга сообщила горпорталу «РИАМО в Подольске» о том, что на днях неизвестные под видом сотрудников МУП «Водоканал» требовали от нее 30 тысяч рублей за то, чтобы они заменили трубы водоснабжения в ее квартире из-за износа, а при отказе угрожали отключить воду.

«Действительно, ежедневно к нам поступает множество звонков от жителей округа, которые жалуются на людей, которые, якобы, работают на нашем предприятии и навязывают дорогостоящую замену труб. Это мошенники! Горожанам следует быть внимательными и запомнить, что сотрудники МУП «Водоканала» по квартирам не ходят! Мы работаем в колодцах на улицах города, а внутренним водоснабжением занимается УК», - сказала диспетчер.

У мошенников поддельные документы. Так, при предъявлении они показывают удостоверения с названием организации ООО «Вода Канал». Подольское предприятие же называется МУП «Водоканал», помимо этого, следует обращать внимание и на печать организации.

«Я попросила удостоверения у этих лжекоммунальщиков. Их документы были без номера и с печатями организации с ИНН не нашего региона. После их визита я обратилась в полицию», - пояснила женщина.

Жителям нужно быть внимательными и не впускать в квартиру незнакомых людей. В случае если приходят неизвестные и представляются сотрудниками МУП «Водоканала» или управляющей компании, нужно позвонить в диспетчерскую и проверить информацию.