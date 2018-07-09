РИАМО – 9 июл. Самолет-постановщик помех, который сможет выводить из строя военные спутники, создают в России, уже изготовлен эскизный проект, сообщает в понедельник РИА Новости.

«Эта машина получит принципиально новое бортовое оборудование, благодаря которому он сможет вести радиоэлектронное подавление любых целей: наземных, воздушных, морских, выводить из строя спутники противника, которые обеспечивают навигацию и радиосвязь на земле», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день готов эскизный проект, скоро должна начаться опытно-конструкторская работа. Самолет заменит в Воздушно-космических силах Ил-22ПП «Порубщик».

«Новый самолет получил наименование «Порубщик-2» но, скорее всего, в ВКС эта машина будет поступать уже под другим названием. Однозначно будет новый планер – прорабатывается возможность создания такого самолета на базе Ту-214 или Ил-76», — отмечается в материале.

«Порубщики» считаются одними из самых эффективных в мире самолетов РЭБ. Они могут самостоятельно обнаруживать радиоэлектронное излучение комплексов противовоздушной обороны противника, подавлять их мощными помехами или искажать сигналы их радиолокаторов. При этом в сообщении уточняется, что Ил-22ПП не мешают работе радиоэлектронных систем своих войск.