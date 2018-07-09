РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. Футбольный клуб из подмосковных Люберец 11 июля сыграет с командой из Балашихи в первенстве России среди команд III дивизиона, сообщается на сайте ФК.

«Футбольный клуб «Люберцы» 11 июля на стадионе «Торпедо» в Люберцах сыграет матч 15 тура первенства России среди команд III дивизиона. Противником станет команда из Балашихи СОК «Керамик»», - говорится в сообщении.

Игра начнется в 17:00. Вход свободный.

«Приглашаем болельщиков поддержать наших футболистов», - заключается в сообщении.

ФК «Люберцы» занимает первую строчку турнирной таблицы. Соперник СОК «Керамик» находится на 12 месте. Всего в первенстве участвуют 15 команд.