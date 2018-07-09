РИАМО – 9 июл. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму народной артистке РСФСР Зинаиде Кириенко, которая в понедельник отмечает 85-летний юбилей, сообщает Газета.ru.

«Вы – особенная актриса, необыкновенно искренняя, женственная, излучающая любовь. Многие годы ваш талант, редкое обаяние, уникальная способность быть естественной и убедительной восхищают людей», – написал Медведев.

Зинаида Кириенко много снималась в советском кино 1950-1960-х годов. Первую широкую известность ей принесла роль Натальи в фильме режиссера Сергея Герасимова «Тихий Дон». Также играла в фильмах «Судьба человека», «Поэма о море», «Любовь земная».

В конце 60-х годов Кириенко перестала получать приглашения на роли. По утверждению актрисы, это было связано с конфликтом с высокопоставленным чиновником, фамилию которого она отказалась называть. Второй расцвет карьеры Кириенко пришелся на 1974 год, когда ее пригласил в свой фильм «Любовь земная» Евгений Матвеев. После этого снялась в картинах «Два капитана», «Судьба», «Лекарство против страха».

В 1977 году Кириенко получила звание народной артистки РСФСР, в 1978-м — золотую медали имени Довженко, а в 1979-м актриса была удостоена государственной премии.