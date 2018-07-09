Как проголосовать по месту регистрации на выборах губернатора Подмосковья

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Более 4 тысяч избирательных участков будет открыто в Московской области на выборах губернатора региона в Единый день голосования, 9 сентября 2018 года.

Чтобы отдать свой голос, нужно прийти на свой избирательный участок по месту официальной регистрации с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Жители Подмосковья могут найти список территориальных избирательных комиссий (ТИК), адреса и контакты участковых избирательных комиссий (УИК) в каждом муниципалитете на сайте Избирательной комиссии Московской области.

Временные избирательные участки могут создать в Москве к выборам губернатора Подмосковья>>