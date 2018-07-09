Как проголосовать по месту регистрации на выборах губернатора Подмосковья

Кто может голосовать
Кто может голосовать Любой совершеннолетний гражданин РФ, достигший 18 лет, за исключением ряда категорий граждан, по Конституции имеет право голосовать на выборах представителей власти любого уровня, в том числе губернатора Подмосковья.
Исключение составляют:
- граждане, признанные судом недееспособными;
- лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы.
Жители Подмосковья смогут подать заявление об участии в «мобильном избирателе» с 25 июля>>
Как найти избирательный участок
Более 4 тысяч избирательных участков будет открыто в Московской области на выборах губернатора региона в Единый день голосования, 9 сентября 2018 года.
Чтобы отдать свой голос, нужно прийти на свой избирательный участок по месту официальной регистрации с 08:00 до 20:00 по московскому времени.
Жители Подмосковья могут найти список территориальных избирательных комиссий (ТИК), адреса и контакты участковых избирательных комиссий (УИК) в каждом муниципалитете на сайте Избирательной комиссии Московской области.
Временные избирательные участки могут создать в Москве к выборам губернатора Подмосковья>>
На избирательном участке
На избирательном участке Обратитесь к члену УИК, предъявив паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий (аналогом может быть только справка о замене паспорта; права и другие документы не принимаются).
Сотрудник УИК должен отметить гражданина в списках избирателей и выдать бюллетень для голосования. Избиратель должен расписаться за полученный бюллетень.
Порядка 1,7 тыс КОИБов задействуют на выборах губернатора в Подмосковье>>
Как правильно заполнить бюллетень
1. Бюллетень заполняется в закрытой кабине для голосования, куда не допускаются посторонние лица, за исключением инвалидов, которые не могут самостоятельно заполнить бюллетень.
2. Чтобы отдать свой голос, поставьте галочку или крестик напротив фамилии одного из кандидатов.
3. Заполненный бюллетень следует опустить:
- в ящик для голосования, сложив его вдвое (если на избирательном участке установлен КОИБ, то бюллетень нельзя складывать);
- в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), который имеет голосовую кнопку помощи;
- воспользоваться комплексом для электронного голосования (КЭГ), если такой установлен на избирательном участке.
В Подмосковье утвердили текст приглашения избирателей на губернаторские выборы>>
Что делать, если в бюллетене ошибка
Бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в одном квадрате или не поставлен нигде, считается недействительным.
Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил ошибку, он может обратиться к члену комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать бюллетень взамен испорченного. Член УИК обязан выдать новый бюллетень.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии