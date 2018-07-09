РИАМО – 9 июл. Арбитражный суд Подмосковья признал банкротом входящую в Urban Group компанию «Ваш город», застройщика ЖК «Видный город» в Видном по заявлению Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, сообщает в понедельник РИА Новости.

«Признать компанию несостоятельным банкротом и открыть в отношении нее конкурсное производство сроком на один год», — огласила решение судья.

Суд также утвердил конкурсного управляющего.

Арбитраж Московской области в понедельник рассматривает заявления Фонда защиты прав дольщиков о банкротстве пяти компаний Urban Group — ООО «Ваш город», ООО «Экоквартал» (осуществляет строительство ЖК «Митино О2»), АО «Континент Проект» (осуществляет строительство ЖК «Солнечная система»), ООО «Хайгейт» (осуществляет строительство ЖК «Опалиха О3» и ЖК «Лесобережный»), ООО «Ивастрой» (осуществляет строительство ЖК «Лайково»).