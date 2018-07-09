РИАМО - 9 июл. К началу следующего года по Филевской линии столичного метрополитена будут курсировать только поезда «Москва», сообщил журналистам в понедельник первый заместитель начальника метро города Дмитрий Дощатов.

«Мы планируем до конца 2018 года полностью оснастить Филевскую линию новым подвижным составом. Всего их будет 27 единиц. С начала 2019 года (на Филевской линии метро Москвы - ред.) будут только новые поезда «Москва», - сказал Дощатов.

Он отметил, что до конца июля Московский метрополитен получит еще три новых состава «Москва» для курсирования по Филевской линии.

По его словам, изначально поезда «Москва» начали эксплуатировать на Таганско-Краснопресненской линии метро. В настоящее время поезда курсируют также на Калужско-Рижской линии. Ветки метро для запуска новых поездов выбирали по загруженности.

«Филевская линии в этом плане, конечно, менее загружена. Мы хотим поднять уровень комфорта для пассажиров. Поэтому было принято решение, что вагоны и поезда «Москва» будут эксплуатироваться в том числе на Филевской линии», - сказал Дощатов.

Он напомнил, что семь из 13 станций Филевской линии проходят по улице.

Дощатов отметил, что в поездах на Филевской линии сохранились центральные поручни.

«Центральные поручни сейчас имеют другую форму. Все-таки, мы исследовали мнение пассажиров. При необходимости и для повышения комфорта центральные поручни необходимы», - добрали Дощатов.