РИАМО - 9 июл. В Москве подвели итоги соревнований конкурса профессионального мастерства среди машинистов автокрана, в финал вышли девять специалистов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Конкурс профессионального мастерства призван повысить престиж труда работников отрасли, а также сформировать позитивное отношение к профессиям строительного профиля. Квалифицированные, высокопрофессиональные кадры – гарантия качественной реализации городских проектов, утвержденных мэром Москвы Сергеем Собяниным», – сказал руководитель департамента Сергей Левкин.

Конкурс традиционно состоит из двух этапов: оценка теоретических знаний (тест) и выполнение практического задания на автокране марки «Клинцы», КС-55713-1Л-48 на шасси Камаз 65115.

На этапе теста участникам предстояло продемонстрировать знания устройства и правил эксплуатации автокрана, а также требований техники безопасности при выполнении работ.

Практический этап позволяет оценить умение квалифицированно использовать грузоподъемную технику, соблюдать технологию производства работ, владение передовыми приемами и методами труда, умение осуществлять самоконтроль качества при выполнении работ.

В рамках первого задания практической части под названием «Планка выше!» участники проезжали на автокране к зоне задания по маршруту змейкой, проводили бетонную плиту по специальному коридору, огороженному стойками с теннисными мячами на них. За касание стоек и падение мячей начислялись штрафные баллы.

В ходе второго задания – «Точно в цель» – участник садился в подготовленный к работе автокран, на крюке которого закреплена 50-литровая пластиковая канистра, наполовину наполненная водой. Ко дну канистры крепилась цепь длиной 1,5 метра. Изначально канистра установлена внутри небольшого бетонного кольца, по контуру которого лежали теннисные мячи. Участнику требовалось сбить все канистры на площадке, не задев соседние объекты.

Специальная комиссия в составе высококвалифицированных специалистов оценивала ход выполнения конкурсных заданий.

Организаторами конкурса среди предприятий строительной отрасли являются департамент градостроительной политики Москвы, Горком профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов и ассоциация «Национальное объединение строителей».