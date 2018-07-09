РИАМО – 9 июл. Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с соболезнованиями в связи наводнением в Японии, жертвами которого стали свыше сотни человек, сообщает в понедельник Газета.ru.

На западную часть Японии 7 июля обрушился тайфун, который принес сильные ливневые дожди, спровоцировавшие наводнения и оползни. Жертвами стихийного бедствия стали более 100 человек, еще более 50 пропали без вести.

«Глава российского государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшего бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

По данным СМИ, власти Японии считают, что потенциально это наводнение может стать самым сильным стихийным бедствием за многие десятилетия. Правительство страны учредило экстренный штаб по борьбе с чрезвычайной ситуацией, который управляет действиями 54 тысяч спасателей, пожарных, военных и полицейских, направленных в наиболее пострадавшие районы на юго-западе и западе страны.