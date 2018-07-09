РИАМО – 9 июл. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что региональные законодательные собрания «не спешат» проводить обсуждение пенсионной реформы, передает ТАСС.

В понедельник в Госдуме проходят парламентские слушания, посвященные основным направлениям бюджетной, налоговой, таможенной и тарифной политики.

«У нас сейчас идут обсуждения на уровне региональных парламентов этого закона. Мы бы хотели, чтобы от регионов поступали предложения», – обратился председатель палаты к главам региональных заксобраний.

«Пока недостаточно активно идет обсуждение в регионах. Часть заксобраний ушли в отпуска», – отметил политик.

Володин добавил, что законопроект разослали еще в середине июня, но на сегодняшний день заксобрания «не спешат обсуждать этот законопроект».

Правительство России предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется в 2019 году.