РИАМО – 9 июл. Молодой человек с сайта знакомств на свидании в Москве избил и изнасиловал девушку, снимая все происходящее на видео, сообщает РЕН ТВ.

«В Москве девушка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловал молодой человек, с которым она познакомилась на сайте знакомств. Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел на улице Беговой», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, девушка три недели общалась с молодым человеком в Сети, после чего они решили встретиться. Мужчина отвез ее на автомобиле в сторону центра. Потом он надел ей на голову мешок, избил, завел в какое-то помещение и изнасиловал.

Девушка утверждает, что злоумышленник снимал все, что с ней делал на видео. После этого мужчина вывез ее на улицу Молодежную, высадил из машины и скрылся.

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