РИАМО – 9 июл. Молодой человек с сайта знакомств на свидании в Москве избил и изнасиловал девушку, снимая все происходящее на видео, сообщает РЕН ТВ.
Как уточняется в материале, девушка три недели общалась с молодым человеком в Сети, после чего они решили встретиться. Мужчина отвез ее на автомобиле в сторону центра. Потом он надел ей на голову мешок, избил, завел в какое-то помещение и изнасиловал.
Девушка утверждает, что злоумышленник снимал все, что с ней делал на видео. После этого мужчина вывез ее на улицу Молодежную, высадил из машины и скрылся.
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