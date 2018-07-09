РИАМО - 9 июл. В Московском метрополитене стартовала тестовая обкатка поезда «Москва», он станет четвертым составом, курсирующим на Филевской линии метро, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

«Мы с вами сегодня присутствуем в электродепо «Фили», где мы вводим в эксплуатацию четвертый модифицированный подвижной состав типа «Москва». Для пассажиров уже ходят две единицы (поездов «Москва» - ред.) по Филевской линии, мы получили очередные третий и четвертый поезда, который также в ближайшее время будет пущен для пассажиров», - сказал журналистам первый заместитель начальника метро Москвы Дмитрий Дощатов.

Он отметил, что основным отличием составов «Москва» на Филевской линии является расположение сидений - в головных вагонах расположены поперечные сидения. Это сделано для того, чтобы у семи из 13 открытых станций Филевской линии был хороший обзор для пассажиров. Также для комфорта машинистов были усовершенствованы органы управления.

Впервые поезд «Москва» был запущен 14 апреля 2017 года на Таганско-Краснопресненской линии. Состав на 15% вместительнее своих предшественников. Благодаря большему количеству мест, улучшенной системе кондиционирования, усиленной шумоизоляции и другим преимуществам поездки для пассажиров стали комфортнее.

В поезде «Москва» есть сквозной проход по всем вагонам. Составы адаптированы для маломобильных пассажиров: в них увеличена ширина дверных проемов, а в головных вагонах добавлены специальные места для инвалидных колясок. Пассажиры могут заряжать гаджеты с помощью USB-зарядок, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.

В столичном метрополитене уже курсируют более 50 поездов «Москва» на Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линиях.