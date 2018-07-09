РИАМО - 9 июл. Свыше 180 дворов комплексно благоустроили в Подмосковье с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«С начала 2018 года в регионе комплексно благоустроены уже 184 дворовые территории. Активные работы по благоустройству начались в мае и в настоящее время выполняются в соответствии с графиком. Всего в 2018 году в Московской области запланировано благоустроить не менее 1 440 дворов», – сказал Пестов.

Согласно требованиям областного закона «О благоустройстве», комплексное благоустройство дворовых территорий ведется по шести обязательным элементам. Так, в каждом дворе приводятся в нормативное состояние: детская игровая площадка, освещение, парковочные места, озеленение, контейнерная площадка для сбора мусора, а также установлены информационные щиты утвержденного формата в удобных для жителей местах.

В текущем году требования к комплексному благоустройству дворовых территорий были расширены. В дополнение к шести обязательным элементам, рекомендовано также устанавливать во дворах лавочки и урны для сбора мусора в тех местах, где это удобно для жителей.

Кроме того, на новых детских игровых площадках, построенных по губернаторской программе, будут установлены камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

«Работа по комплексному благоустройству дворовых территорий активно ведется в Московской области с 2015 года. Ежегодно работы проводятся не менее чем на 10% от общего количества дворов. За три года уже комплексно благоустроено более 4,8 тысячи дворовых территорий», – подчеркнул Пестов.