РИАМО - 9 июл. В Московской области 10 июля состоится I Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов, в нем примет участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«В мероприятии примут участие представители федеральных и региональных органов власти, крупнейших государственных корпораций, а также бизнеса, добровольных поисково-спасательных отрядов - из более 40 регионов», - говорится в сообщении.

Модератором пленарного заседания форума станет генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева.

I Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов проходит в рамках «Года добровольца», объявленного по инициативе президента Российской Федерации. Мероприятие проводится при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ), уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка и правительства Московской области.

На площадках форума участники смогут обменяться опытом, поделиться лучшими практиками региональных добровольных поисково-спасательных отрядов, а также привлечь внимание общественности к проблеме поиска пропавших людей.

Одной из ключевых тем станет создание ресурсных центров по обучению добровольцев. Кроме того, предполагается обсудить вопросы устранения барьеров при взаимодействии добровольцев с органами власти, а также формирование единой методической базы пропавших людей.