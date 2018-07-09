РИАМО - 9 июл. В детских лагерях Московской области стартовали интерактивные занятия, направленные на профилактику наркомании среди несовершеннолетних, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Проект «Интерактивный урок «Наркотики. Секреты манипуляции», успешно стартовавший в Московской области еще в конце 2016 года, расширяет аудиторию. Теперь документальный фильм, посвященный проблеме наркотизации молодежи, показывают не только в подмосковных школах, занятия начались в детских оздоровительных лагерях региона», – говорится в сообщении.

Занятия проходят в рамках ведомственного проекта Главного управления региональной безопасности Московской области «Внедрение новых подходов в работе по профилактике, лечению и реабилитации лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами и психотропными веществами».

«Профилактическая деятельность, направленная на борьбу с наркоманией среди подрастающего поколения, в летние каникулы не останавливается, мы приняли решение проводить такую работу круглогодично», – сказал начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными организациями ГУРБ Московской области Александр Зайцев.

Первый такой урок состоялся в Пушкинском районе в оздоровительном комплексе «Левково». Ребятам показали документальный фильм «Наркотики. Секреты манипуляции», основная мысль которого состоит в том, что употребление того или иного психотропного вещества – это не самостоятельный выбор, а выбор, сделанный через очень четко отлаженный механизм манипуляции сознанием.

После просмотра подростки обсудили данную проблему вместе с куратором регионального общественного движения «Московский областной волонтерский патруль» Александром Самыкиным, поделились мнением об увиденном и высказали свое отношение к употреблению психоактивных веществ.

Очередные показы данного документального фильма состоятся в ближайшее время в детских оздоровительных лагерях Щелковского и Пушкинского муниципальных районов, а также городского округа Красногорск.

Пилотный проект «Интерактивный урок «Наркотики. Секреты манипуляции», разработанный Общероссийской общественной организацией «Общее дело», реализуется по инициативе ГУРБ Московской области совместно с администрациями муниципальных образований Подмосковья. Первые интерактивные уроки прошли в 2016 году в образовательных учреждениях Химок и Серпухова.

В связи с успешной апробацией проекта готовую модель начали использовать в других городах региона, на сегодняшний день занятия состоялись в более 900 учебных заведениях Подмосковья, уроки посетили свыше 150 тысяч человек.