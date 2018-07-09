РИАМО - 9 июл. На улице Летчика Бабушкина на северо-востоке столицы решили построить музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, а также площадки для ярмарок и гуляний, сейчас на этой территории располагаются торговые павильоны, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Помимо вида разрешенного использования (ВРИ) участка как места торговли, размещения кафе или ресторанов, ГЗК (Градостроительно-земельная комиссия - ред.) одобрила в качестве основных ВРИ размещение объектов культуры (музеев, выставочных залов, библиотек, театров) и бытовых услуг, а также устройство площадок для ярмарок, празднеств и гуляний», – сказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

В настоящее время на участке площадью 1,1 гектар находятся торговые павильоны площадью 8,6 тысячи квадратных метров.

На данной территории отказались от идеи строительства гостиничных объектов. Проект изменений в правила пользования и застройки города будет вынесен на публичные слушания.

Адрес, по которому располагается территория будущей застройки: улица Летчика Бабушкина, владение 30, строение 1 (СВАО).