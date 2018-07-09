РИАМО - 9 июл. В Талдомском городском округе Подмосковья на 14-м километре региональной трассы «Талдом – Нерль» установили дорожные катафоты вместо шумовых полос, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На региональной дороге «Талдом – Нерль» вместо шумовых полос появились дорожные катафоты. Конструкции решили установить после аварии, в которой погиб водитель. Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 26 мая, автомобилист не заметил лося и совершил наезд на него.

«Рабочей группой при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области был проведен анализ причин ДТП и принято решение установить на участке (региональной трассы «Талдом – Нерль» – ред.) информационный щит. Дополнительно, в порядке эксперимента, вместо шумовых полос установили катафоты», – говорится в сообщении.

Катафоты имеют выпуклую форму, они монтируются в дорожное покрытие. При наезде колес автомобиля на них водитель чувствует характерную вибрацию и шум. Элементы отражают свет фар и хорошо видны в темное время суток. Катафоты способствуют повышению внимания водителей к дорожной ситуации и предупреждают о приближении к опасному участку дороги, в том числе выезд за границу дороги, приближение к перекрестку либо к месту, где возможен выход пешеходов на дорогу.

«Если эксперимент даст положительные результаты, то катафоты будут применяться вместо шумовых полос на региональных автомобильных дорогах Подмосковья», – заключается в сообщении.