РИАМО - 9 июл. Более 50% от месячной нормы осадков выпало в центре столицы за прошедшие сутки, это стало новым рекордом, сильные дожди также наблюдались в некоторых районах Подмосковья, сообщается на сайте «Метеоновости».

Под утро 8 июля в Московском регионе прошли интенсивные дожди.

«Наибольшее количество осадков выпало в центре города, на Балчуге за 6 часов - 44 миллиметра. Всего за сутки на этой станции выпало 49 миллиметров, что стало новым суточным рекордом (прежний составлял 24,9 миллиметра, 1961 год). Абсолютный суточный максимум осадков для июля составляет 54 миллиметра и принадлежит 3 июля 1982 года», — говорится в сообщении.

Месячная норма осадков в Москве для июля составляет 94 миллиметра.

На ВДНХ за ночь выпал лишь 1 миллиметр осадков, в Тушине — 10 миллиметров, в Немчиновке — 23 миллиметра.

Сильные дожди ночью 8 июля также наблюдались в Солнечногорске — 27 миллиметров, в Домодедове и Клину — 21 миллиметр, в Истре — 18 миллиметров.