РИАМО – 9 июл. Число выданных разрешений на строительство жилья резко выросло в Москве, аналитики объясняют всплеск активности застройщиков вступлением в силу с 1 июля поправок в закон о долевом строительстве, сообщает в понедельник РБК.

«За последнюю неделю июня Мосгосстройнадзор выдал 52 разрешения на строительство многоквартирных жилых домов в старой Москве – это в семь раз больше, чем за тот же период прошлого года. Такие подсчеты сделали аналитики компании Knight Frank, опираясь на данные ведомства», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что большинство девелоперов сейчас стремятся запустить новые проекты: так, больше трети (38%) всех разрешений пришлось на корпуса в новых жилых комплексах, остальные – на корпуса в рамках строящихся проектов, уточняют аналитики. Для сравнения: в 2017-м из пяти выданных разрешений лишь одно было на строительство нового жилого комплекса.

Аналитики добавляют, что интерес застройщиков объясняется вступлением в силу с 1 июля 2018 года поправок в закон о долевом строительстве. Согласно новому закону, застройщики смогут привлекать средства дольщиков по старым правилам только в те проекты, которые получили разрешение на строительство до 1 июля.

Во время переходного периода, с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года, долевое строительство действует параллельно с новым механизмом, основанным на использовании эскроу-счетов, то есть спецсчетов условного депонирования, на которых аккумулируются средства граждан до завершения строительства дома.

С 1 июля 2019 года привлечение денег дольщиков будет полностью запрещено, девелоперы смогут привлекать средства граждан только на спецсчета в уполномоченных банках. До конца 2020 года доля договоров долевого участия, заключенных по эскроу-счетам, составит 95%, прогнозируют власти.

Во втором полугодии 2018 года активность девелоперов снизится, поскольку уже не будет необходимости в спешке, уверены в Knight Frank. Большинство компаний сосредоточится на завершении текущих проектов.