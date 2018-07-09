РИАМО - 9 июл. С 10 июля стартуют продажи представленной в мае мультимедийной колонки «Яндекс.Станция» с голосовым помощником Алисой, сообщается в Twitter-аккаунте компании «Яндекс».

«Наконец! Мы запускаем продажи «Яндекс.Станции». Первая партия доступна с 10 июля только в магазине и музее «Яндекса» с 10 утра», – говорится в сообщении.

Станция выглядит как колонка. По голосовой команде Алиса может начать проигрывать любую музыку из «Яндекс.Музыки», рассказывать сказки, выполнять поиск, делать звук громче или тише.

В перспективе станция будет интегрирована с различными сервисами: например, с ее помощью возможно интерактивное обучение иностранным языкам. Также ее можно подключать к телевизору для просмотра любого фильма сразу из нескольких онлайн кинотеатров.

Стоимость устройства составляет 9 990 рублей. В нее включена подписка на три месяца на «Амедиатеку», на два месяца на ivi и 12 месяцев – на «Яндекс.Музыку» и «Кинопоиск».

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