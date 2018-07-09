РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Две сестры из подмосковного Подольска стали лауреатами I степени на Всероссийском фестивале «Семья России», представив народные костюмы ручной работы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Сестры Ирина Кузнецова и Наталья Красюкова (Кузнецова) из городского округа Подольск стали лауреатами I степени Всероссийского фестиваля «Семья России», посвященного Дню семьи, любви и верности. Мероприятие прошло 8 июля в парке «Покровский» в Хотьково. На фестивале побывало около 7 тысяч участников конкурса и гостей», - говорится в сообщении.

Сестры из Подольска представили на конкурсе народные костюмы ручной работы, региональную роспись по дереву, другие работы, получившие высшую оценку жюри фестиваля.