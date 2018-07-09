РИАМО - 9 июл. В столице 11 июля, когда на стадионе «Лужники» пройдет полуфинальный матч чемпионата мира по футболу, воздух прогреется до плюс 27 градусов, а к финалу мундиаля 15 июля температура опустится до плюс 24, сообщается на сайте «Метеовести».

Матч полуфинала чемпионата между сборными Хорватии и Англии пройдет на стадионе «Лужники» 11 июля в 21:00.

«В Москве в течение всей недели ожидаются локальные ливни и грозы. Тем не менее температура на несколько градусов будет выше нормы. В день полуфинального матча Хорватия – Англия столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов», — говорится в сообщении.

Пик потепления придется на 12-13 июля: плюс 28-30 градусов. А к финальному поединку мундиаля посвежеет до плюс 24 градусов.

Накануне в Москве также прошли сильные ливни. В районе метеостанции Балчуг выпало 44 миллиметра осадков, то есть почти половина месячной нормы всего за 12 часов.

«Осадки в столице и ближайшем Подмосковье оказались крайне неоднородными. То, что выпало на станции Балчуг, – колоссальный объем. Но больше нигде ничего подобного не отмечалось. Серьезные цифры показала метеостанция в Немчиновке: 28 миллиметров. А в остальном – весьма рядовые дожди. В Тушине и Строгине вылилось 10-11 миллиметров. А совсем рядом – в Красногорске и «Шереметьеве» – вообще меньше 1 миллиметра», — добавляется в сообщении.

Такая необычная картина осадков объясняется тем, что в выходные Москву накрыло так называемое суперячейковое облако: облако оказывается разделено на множество разных по своим характеристикам ячеек. Там, где преобладают нисходящие потоки, или хотя бы наблюдается баланс – дожди вполне обычные. Но там, где сильнее потоки восходящие, ячейки могут вырастать до стратосферы, и ливни могут стать тропическими.