РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июл. Река Пехорка в подмосковной Балашихе будет полностью очищена от донных отложений к сентябрю, сообщил глава города Сергей Юров.

«В прошлом (2017 году – ред.) году по программе губернатора Московской области началась реабилитация реки Пехорки протяженностью около 20 километров. В рамках проекта предусмотрена откачка донных отложений, очистка русла реки и береговой территории. Первый этап работ уже выполнен, очищено 10 километров реки. В текущем (2018 году – ред.) году, после того, как закончился нерест, мы приступили ко второму этапу реализации проекта. К сентябрю планируется закончить все работы по очистке от донных отложений, а к ноябрю – начать благоустройство береговой зоны», – сказал Юров.

Он добавил, что по итогам первого этапа были выявлены замечания к работе подрядчика, которые будут устранены до конца июля. Одновременно с этим идут работы по ликвидации вредных стоков в Пехорку.

Сейчас на участках №№3, 4 и 5 (Пехорка поделена на 17 участков) продолжается очистка реки от донных отложений. Земснаряд каждый час откачивает около 50 кубических метров ила.

«Земснаряд начал работу два дня (7 июля – ред.) назад, сейчас откачиваем около 1 тысячи кубических метров донных отложений в сутки. После окончательной настройки оборудования планируем увеличить этот показатель до 1,5 тысяч», – сказал руководитель компании-подрядчика «ЭКОТЕХПРОМ» Игорь Чебышев.