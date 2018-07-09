РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 июл. Полицейские в Королеве с 9 по 15 июля на дорогах городского округа проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по горокругу Сергей Адамов.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход» будет проводиться с целью профилактики и пресечения нарушений правил дорожного движения, в первую очередь со стороны пешеходов.

«В Королеве с целью уменьшения количества ДТП с участием пешеходов с 9 по 15 июля мы проводим оперативно-профилактическое мероприятие. Особое внимание во время рейдов будет уделено местам, где были зафиксированы случаи наездов на пешеходов и самые оживленные участки дорог», - сказал Адамов.

В рамках рейда также планируется проведение акций, в ходе которых активисты напомнят пешеходам о правилах дорожного движения и необходимости использовать светоотражающие элементы. Полицейские и члены общественных организаций проводят также беседы в школьных лагерях с детьми.