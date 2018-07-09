РИАМО - 9 июл. Операции по уменьшению размеров желудка начнут проводить в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Первая такая операция планируется уже на этой неделе. Сегодня в мире проблема избыточного веса очень актуальна, например, в Подмосковье ожирением страдает каждый пятый взрослый», - сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По его словам, это приводит к нарушению углеводного обмена и как следствие — сахарному диабету, проблемам с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой системой.

«Снижение веса и определенные хирургические вмешательства позволяют в ряде случаев изменить ситуацию с плохо поддающимся лечению сахарным диабетом и улучшить самочувствие и физические возможности пациента», - отметил Марков.

Как в свою очередь рассказал директор МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Дмитрий Семенов, для достижения эффективного результата помощь пациентам с ожирением должна оказываться системно.

«Необходимо проводить серьезный комплекс мер, включающий предоперационные обследования, выбор оперативного вмешательства и послеоперационное наблюдение. Учитывая особые риски в отношении этой группы больных, такие операции нужно оказывать в многопрофильных учреждениях. Здесь МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского - идеальная структура для развития данного вида помощи», - сказал Семенов.