РИАМО - 9 июл. Движение транспорта по двум новым эстакадам на участке Северо-Западной хорды (СЗХ) от Рублевского до Можайского шоссе открыли в Москве в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Мы открываем движение по эстакадам через Смоленское направление Московской железной дороги и через улицу Крылатская, которые обеспечивают прямой ход по Северо-Западной хорде. Также завершена реконструкция Крылатской и ряда прилегающих к ней улиц. Фактически на этом мы закончили формирование дорожной сети Северо-Западной хорды от Дмитровского шоссе до Мичуринского проспекта», – сказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в дальнейшем условия движения по ней будут улучшаться, в частности, будет завершено строительство разворотной эстакады через Рублевское шоссе, моста через шлюз и новой развязки МКАД с улицей Генерала Дорохова.

Северо-Западная хорда – новая скоростная магистраль, которая пройдет через северный и западный районы Москвы от Дмитровского до Сколковского шоссе и Мичуринского проспекта. Ее длина составит 79 километров. Трасса соединит Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе.