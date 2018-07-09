РИАМО – 9 июл. За время реализации проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» поступило более 20 тысяч обращений от граждан о свалках, почти половина из этих навалов мусора уже ликвидировали, сообщила журналистам в понедельник сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

«За полтора года на интерактивную карту свалок поступило 20 тысяч обращений, из них 8,5 тысяч свалок уже удалось ликвидировать. В первую очередь надо убрать свалки в черте городов, об этом говорил президент в ежегодном послании Федеральному собранию. В городах мы насчитали 14,2 тысячи свалок. Но самое главное – реформировать отрасль, чтобы на месте убранных снова не выросли горы мусора», - сказала Тимофеева.

Она добавила, что это абсолютный рекорд для любого геоинформационного ресурса, направленного на ликвидацию незаконных свалок.

«Нас больше всего не устраивает, что существующие терсхемы (территориальные схемы обращения с отходами – ред.) не прошли общественные обсуждения. Никто с людьми не посоветовался. Было поручение президента создать механизм общественного контроля и учета мнения граждан. До сих пор нет подзаконного акта, каким должен быть механизм, чтобы мнение людей действительно было услышано. Правительство затягивает с принятием такого документа», - добавила Тимофеева.

Проект ОНФ «Генеральная уборка» дает возможность людям, готовым поучаствовать в уборке ряда «мусорных» объектов, внести свой вклад в улучшение экологической обстановки, став волонтерами. Проект направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием своего региона. В рамках проекта был запущен открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором граждане могут сами отметить место нелегального складирования мусора или незаконную свалку.