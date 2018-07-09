РИАМО - 9 июл. В Подмосковье могут ввести штрафы за заросшие борщевиком сельскохозяйственные земли, сумма может достигать одного миллиона рублей для юридических лиц, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Сегодня мы говорим о достаточно широкой вилке штрафов, которые будут налагаться на собственников, не осуществляющих борьбу с борщевиком на своих территориях. Серьезный штраф - от 150 тысяч рублей до одного миллиона мы предполагаем для юридических лиц», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По его словам, сумма может составить примерно 20-50 тысяч рублей для должностных лиц, для физических – в пределах 3-5 тысяч рублей.

По словам министра, законопроект, подготовленный в минсельхозпроде региона, пройдет все необходимые согласования и уже до конца текущего года будет принят.

«Проект закона устанавливает обязанности правообладателей земельных участков осуществлять мероприятия по удалению борщевика. Он предусматривает полномочия административных комиссий органов местного самоуправления Подмосковья накладывать штрафы на неэффективных собственников за непринятие мер по борьбе с этим опасным растением», - добавил Разин.

Ранее министр сообщал, что правительство Подмосковья разработало на несколько лет комплексную программу по борьбе с этим вредным растением, которое представляет опасность для сельского хозяйства, негативно влияет на плодородные земли и агрокультуры.

Борщевик является ядовитым растением. Попавший на кожу сок борщевика под влиянием солнечного света (ультрафиолета) способен усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты, которые часто называют «ожогами».