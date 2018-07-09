РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июл. Экспериментальное ограждение, разделяющее транспортные потоки, установили на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На многополосном участке Волоколамского шоссе в районе улицы Речной в Красногорске установили инновационные разделительные ограждения. Причиной для эксперимента стали мелкие ДТП и постоянные заторы на этом участке автодороги, так как при выезде с парковки торгового центра автомобили массово перестраивались из крайнего правого в левый ряд для разворота», – говорится в сообщении.

Уточняется, что конструкции выполнены из долговечных композитных материалов. Они отличаются низкой себестоимостью, компактностью, простотой и оперативностью в установке. Это позволяет специалистам быстрее реагировать на возникающие угрозы безопасности дорожного движения.

«К тому же, водители легко распознают их во время движения, конструкции окрашены в красный, желтый и черные цвета, имеют светоотражающие знаки. Один из плюсов конструкций - в отличие от сигнальных столбиков, к примеру, сквозь них нельзя пройти или проехать. Кроме того, подобные ограждения устанавливаются в Московской области впервые», – говорится в сообщении.

Уточняется, что это совместный проект Госавтоинспекции России и министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Подмосковье стало одним из первых регионов, где установили экспериментальные ограждения данного образца на автомобильных дорогах.

«С начала года на Волоколамском шоссе зафиксировано снижение основных показателей аварийности: количество ДТП сократилось на 25%, количество погибших также сократилось на 25%, а количество раненных — на 30% или на 21 человека», – заключается в сообщении.