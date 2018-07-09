РИАМО - 9 июл. В Подмосковье и Москве на понедельник и 10 июля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 33 часа с 12:00 понедельника.

Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Калужской, Тульской, Липецкой («зеленый» уровень) и Тамбовской («оранжевый») областей. «Оранжевый» уровень обозначает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Подмосковье и Москве в понедельник пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, порывы ветра при которой могут достигнуть 15 метров в секунду, максимальная температура составит плюс 26 градусов. 10 июля будет облачно с прояснениями, местами пройдут дождь и гроза. Температура ночью составит 14-16 градусов, днем — 22-24 градуса.