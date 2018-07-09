РИАМО - 9 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность ремонта дорог во дворах Подмосковья и устранения ям, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Во вступительной части рассматривались вопросы, связанные с исполнением доходной части бюджета Московской области за первое полугодие 2018 года.

«Мы сегодня проанализируем, где мы находимся с точки зрения развития экономики, наполнения регионального и консолидированного бюджета, а также исполнения приоритетных государственных программ», - сказал Воробьев.

Отдельное внимание было уделено вопросам, связанным с ремонтом региональных и муниципальных дорог, асфальтированием ям во дворах.

«Сегодня повестка включает в себя отчет о ремонте дорог в Московской области. Мы в этом году открыли отдельную программу по ремонту дорог во дворах. Речь не только о тех дворах, которые благоустраиваются, но и тех, где ямы. Я давал поручения каждому главе территории обратить на это внимание и устранить их», — подчеркнул губернатор.

На совещании также была подчеркнута важность масштабных образовательных мероприятий для молодежи. В частности, речь шла о Московском областном молодежном форуме «Я – гражданин Подмосковья», который в понедельник открывается в Егорьевске. Форум продлится до 29 июля, в нем примут участие около 10 тысяч человек.

В конце июня Воробьев поручил в течение 10 дней оцифровать все ямы во дворах и приступить к их ремонту. Позже министр ЖКХ региона Евгений Хромушин рассказал, что в Подмосковье оцифрованы 8 тысяч ям. ‪До 28 августа все муниципалитеты должны заделать ямы во дворах.

Перед ремонтом ямы сначала оцифровываются, а затем их асфальтируют, засыпают асфальтовой крошкой.