РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Депутаты подмосковного Подольска на очередном заседании совета приняли решение об установлении пяти мемориальных досок в честь видных общественных деятелей городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

На очередном заседании совета депутатов Подольска был рассмотрен вопрос об установке мемориальных досок в честь видных общественных деятелей округа.

«В администрацию обратилась директор историко-краеведческого музея Галина Шилова по вопросу установки мемориальной доски в честь Ивана Рожкова, одного из организаторов партизанского движения в Подмосковье в годы Великой Отечественной войны. В 2018 году исполнилось 115 лет со дня рождения Рожкова. Мемориальную доску предлагается установить на здании климовского лицея по адресу: улица Рожкова, дом №6», - говорится в сообщении.

Помимо этого, поступило предложение и об увековечивании памяти заслуженного учителя РФ, почетного гражданина Подольска Дмитрия Панкова. Доску планируется установить на здании гимназии имени Подольских курсантов и на доме №18/1, по улице Большая Серпуховская.

«В адрес администрации обратились и с предложением об увековечивании памяти заслуженного работника культуры РФ Валентины Спиряновой на здании Подольского выставочного зала. Она была его первым директором и проработала с 1977 по 2016 годы. Также обратились по вопросу увековечивания памяти ученого, историка, журналиста и писателя Вильяма Похлебкина. Мемориальную доску предлагается установить к 95-летию со дня его рождения на доме по улице Октябрьский проспект, дом №1А», - говорится в сообщении.

Помимо этого, в совет депутатов поступили предложения и об увековечивании памяти Василия Пестова - почетного гражданина Московской области, города Подольска и Климовска, первого секретаря Подольского горкома КПСС, председателя Мособлисполкома с 1981 по 1986 годы.

«Предлагается установить мемориальные доски на здании администрации Подольска и на доме в микрорайоне Климовск, проспект 50-летия Октября, дом №4, где он проживал. Второе обращение поступило с предложением рассмотреть вопрос о присвоении наименования одной из составных частей округа в честь этого выдающегося государственного деятеля. Совет депутатов передал обращение в орган исполнительной власти округа», - заключается в материале.