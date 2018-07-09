РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. В городском округе Люберцы более 800 многоквартирных жилых домов подготовили к отопительному сезону, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Продолжаются работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) к зиме. На территории городского округа 2 067 МКД, 805 из них подготовлены. За минувшую неделю, со 2 по 9 июля, было подготовлено 120 МКД, 13 домов получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в соответствии с утвержденным графиком выполнена подготовка 32 котельных из 80. За неделю подготовили 12 котельных. Работы выполнены в полном объеме.

«Проведены гидравлические испытания системы на 68 соцобъектах. Оформляются паспорта готовности к отопительному сезону. Три учреждения получили паспорта готовности к зиме», – добавил Ружицкий.