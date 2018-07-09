РИАМО - 9 июл. Министерство финансов России в 2019 году ожидает рост профицита бюджета до 1,8% ВВП, сообщает Газета.ru.

«По данным министерства, указанный показатель будет снижаться до 1% ВВП в 2020 году и до 0,6% ВВП в 2021 году. В свою очередь доходы федерального бюджета в 2019 году ожидаются на уровне 19,8 триллиона рублей, а расходы будут повышаться примерно на 1 триллион рублей каждый год», – говорится в сообщении.

В 2019 году расходы составят 17,8 триллиона рублей, 18,8 триллиона рублей в 2020 году и 19,8 триллиона рублей в 2021 году.

Ранее на сайте издания сообщалось, что президент России Владимир Путин одобрил поправки в федеральный бюджет на текущий год. Поправки предусматривают увеличение расходов на 61,9 миллиарда рублей и профицит в 0,5% ВВП.

Согласно тексту законопроекта, по итогам 2018 года ВВП России ожидается на уровне 98,23 триллиона рублей.