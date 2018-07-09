РИАМО - 9 июл. В первом полугодии 2018 года в Московской области зарегистрировали более 41 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по региону.

«По сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество зарегистрированных договоров сократилось на 7,1%. За первое полугодие 2017 года было зарегистрировано 44 498 договоров», – говорится в сообщении.

Количество договоров участия в долевом строительстве, зарегистрированных в июне 2018 года, составляет 6 043. Это на 14,7 % меньше, чем в мае 2018 года и на 16,8% меньше, чем за июнь прошлого года, когда было зарегистрировано 7 267 договоров.

С начала 2018 года в управлении оптимизирован процесс регистрации договоров участия в долевом строительстве. Все заявления вне зависимости от расположения объекта недвижимости обрабатываются «Фабрикой электронной регистрации» с учетом единой правоприменительной практики.