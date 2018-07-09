РИАМО - 9 июл. В подмосковном Щелкове к 2019 году сдадут в эксплуатацию пристройку к школе на 275 мест, сообщил в понедельник на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава района Алексей Валов.

«Сейчас мы приступили к строительству двух школ. Одна в микрорайоне Солнечный, которую жители ждали 20 лет, и вторую - пристройку, к сожалению, по ней мы попали в зону риска, и я лично взял контроль, мы поменяли субподрядную организацию, там работа масштабная. К новому году мы сделаем отделку, чтобы школа была сдана в установленное время, к новому году», - сказал Валов.

Он уточнил, что в микрорайоне Солнечный строительство школы завершится к третьему кварталу 2019 года.