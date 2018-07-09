РИАМО - 9 июл. Более 34 тысяч контрафактных оптических носителей, хранившихся на складе с 2010 года, уничтожили в Москве, из них сделают одноразовую посуду, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Контрафактная продукция была вывезена со склада на двух грузовых машинах и уничтожена с использованием специализированного промышленного шредера на предприятии, специализирующемся на изготовлении одноразовой посуды из пластиковой стружки», – говорится в сообщении.

Из материала, полученного после уничтожения оптических носителей, будет изготовлено более 100 тысяч единиц одноразовой посуды.

В случае реализации через розничную сеть указанного количества контрафактной продукции ущерб, причиненный правообладателям, составил бы 26 миллионов рублей, а потери доходов бюджета от незаконного использования объектов авторского права – более 5 миллионов рублей.