РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. В городском округе Люберцы при выполнении ремонта подъездов по губернаторской программе выявили отставания по срокам у двух управляющих компаний в поселке Малаховка, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С начала 2018 года в городском округе Люберцы отремонтировали 473 подъезда, что составляет 36 % от плана. Наблюдается отставание от графика у управляющих компаний в Малаховке ООО «УК МУЖЭП» и ООО «ЖЭУ Сервис». Всего за неделю (2-8 июля – ред.) принят ремонт 30 подъездов, ведутся работы в 162. С каждой управляющей компанией необходимо составить план реализации по срокам ремонта подъездов», – сказал Ружицкий.

Он напомнил, что в городском округе запланирован капитальный ремонт в 119 многоквартирных домах (МКД). Работы ведутся с марта 2018 года. На настоящий момент отремонтировали кровлю в девяти МКД, фасады – в трех, замену внутридомовых инженерных систем провели в пяти МКД, ремонт электроснабжения – в 10.

«Срыв сроков по ремонту фасадов образовался в связи с усилением бригад для завершения работ 2017 года. Выполнение работ 2018 года будет наверстано до конца июля», – пояснил Ружицкий.

По его словам, по состоянию на 6 июля подрядная организация для замены лифтового оборудования Фондом капитального ремонта не определена. Аукцион по выбору подрядной организации приостановлен ФАС на стадии заключения контракта по поступившей жалобе жителя. Ведется проверка аукционной документации.

«На территории городского округа Люберцы за минувшую неделю, со 2 по 8 июля, аварийных ситуаций не наблюдалось. Проводились технологические отключения, по водоснабжению – дважды, по электроснабжению – трижды, работы проведены в кратчайшие сроки», – заключил Ружицкий.