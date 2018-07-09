РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июл. Детский сад на 280 мест, построенный на улице Лесной в подмосковном Красногорске, ввели в эксплуатацию, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения, которое расположено в городе Красногорск на улице Лесная. Учреждение рассчитано на 280 детей от 1 года до 7 лет», – сказал министр стройкомплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Детский сад построен за счет средств муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья».

В трехэтажном детском саду есть групповые ячейки, кабинеты специалистов, залы для физкультурных и музыкальных занятий, помещение для творческого развития детей, пищеблок, медицинский блок, гардеробная, вспомогательные помещения.

«В настоящее время на территории Московской области строится более 20 дошкольных образовательных учреждений», – отметил Тагиев.