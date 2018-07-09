РИАМО - 9 июл. Навещать родственников в отделениях реанимации и интенсивной терапии теперь можно круглосуточно во всех столичных стационарах, порядок и правила посещений утверждены департаментом здравоохранения Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Такое решение было принято после оценки результатов пилотного проекта. Он прошел в 2017 году в ряде многопрофильных больниц столицы.

«Отделения реанимации оборудованы по последнему слову техники и работают на уровне мировых стандартов. Но в процессе лечения большое значение имеет поддержка родных и близких. Теперь посещения больного в отделении реанимации и интенсивной терапии стало возможным во всех городских больницах», — сказал глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Он добавил, что порядок этих посещений детально описан в памятке для родственников пациентов, которая подготовлена нашими специалистами и есть в каждом стационаре.

Правила посещения реанимаций родственниками учитывают особенности работы медицинского персонала. Есть ограничение по количеству гостей — не более двух человек одновременно. Это нужно для того, чтобы у медиков сохранилась возможность оказывать больным качественную помощь.

Как добавляется в сообщении, 10 лучших отделений реанимации и интенсивной терапии городских больниц, работающих в системе обязательного медицинского страхования, получат гранты «Спасая жизни». Их общая сумма составит 300 миллионов рублей. Эти средства пойдут на поощрение сотрудников.