РИАМО – 9 июл. Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что рост реальных зарплат в стране составляет 9%, сообщает в понедельник Газета.ru.

«9% в реальном выражении выросли заработные платы. Рост ВВП (валовой внутренний продукт – ред.) в России составляет 2%», — сказал Силуанов во время парламентских слушаний в Госдуме.

Глава Минтруда Максим Топилин ранее заявлял о росте реальных зарплат в России за последние месяцы. Реальные зарплаты растут за три-четыре месяца этого года почти на 10%.

Он подчеркнул, что зарплаты в среднем должны расти пропорционально возрасту и трудовому опыту.

По данным Минэкономразвития, темпы роста реальных зарплат в России снизятся до менее 1% в следующем году.