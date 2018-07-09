РИАМО – 9 июл. Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что более 600 миллиардов рублей поступит в российский бюджет при повышении НДС с 18 до 20%, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Мы остановились на повышении основной ставки НДС на 2 пункта — с 18 до 20%, что позволит создать ресурс в экономике — более 600 миллиардов рублей в год», — сказал Силуанов.

По его словам, повышение НДС в наименьшей степени затронет бизнес и население с невысоким доходом.

3 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС до 20% с января 2019 года. Законопроект предусматривает повышение размера налога с января 2019 года.

При этом правительство сохранило все льготные ставки по НДС. Производители автомобилей сохранят за собой право получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при покупке товаров и оплате тех или иных услуг.