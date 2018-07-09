РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 июл. В домах микрорайона Силикат подмосковных Котельников 10 июля отключат горячую воду из-за ремонтных работ, сообщается на странице руководителя оперативной службы-112 МКУ «ЕДДС Котельники» Романа Медведева в соцсети «ВКонтакте».

«МУЖКП «Котельники» сообщает: 10 июля с 9:00 до 15:00 в микрорайоне Силикат будет отключена горячая вода в домах №№10, 3, 26, 27, 28, 6, 30, 18А в связи с ремонтными работами. На время работ производится отключение горячего водоснабжения в управляющей компании «Котельники»», - говорится в сообщении.

В зоне отключения проживают 1,5 тысячи человек. Также на территории обслуживания находится социально-значимый объект - детский сад «Семицветик».