РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 9 июл. Гипермаркету «Леруа Мерлен», возведенному в микрорайоне Южный городского округа Домодедово, выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Объекту выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС). Здание готовится к вводу в эксплуатацию», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Согласно проекту, на площади 16 788 квадратных метров разместились торговые залы, складские, административные и вспомогательные помещения.

К одноэтажному зданию торгового центра пристроен блок технических помещений с инженерным оборудованием, а также навесы над зоной доставки и погрузочно-разгрузочной зоной.

В проекте учтены требования беспрепятственного и удобного передвижения маломобильной категории граждан.

На прилегающей территории предусмотрено размещение парковки.

Застройщиком выступает ООО «АШАН». Финансирование – средства инвестора.

Ввод в эксплуатацию строительного гипермаркета создаст 400 новых рабочих мест, отмечается в сообщении.