РИАМО - 9 июл. Инвестор построит в микрорайоне Новое Медведково подмосковных Мытищ физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, тренажерными залами, ежедневно учреждение сможет посещать 100 человек, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства имущественных отношений.

«В городском округе Мытищи в микрорайоне Новое Медведково появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, тренажерными залами, помещениями для единоборств и хореографии благодаря передаче Минмособлимуществом 2 гектаров земли в аренду на длительный срок ООО «Альфа-Спорт» для реализации инвестпроекта», - говорится в сообщении.

«Инвестор планирует построить на переданной земле физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном олимпийского стандарта, но основной специализацией комплекса будет борьба. Проект реализуют в течение семи лет, в результате чего 24 специалиста получат работу. Инвестиции в проект составят 140 миллионов рублей», - сказал министр имущественных отношений области Андрей Аверкиев.

По его словам, доступность спорта для населения является одним из ключевых факторов создания здорового общества – как физически, так и морально. Занятия спортом учат таким важным вещам, как трудолюбие, дисциплина, воспитывают упорство и уверенность в себе, а также, что более важно, не оставляют времени на вредные и губительные занятия.

«Новый ФОК сможет принимать более 100 посетителей ежедневно, а потенциальными клиентами станут более 50 тысяч человек, проживающих в микрорайоне, которые смогут улучшить свою физическую форму», - добавил министр.

Комплекс сможет принять первых посетителей уже в январе 2020 года.