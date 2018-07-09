РИАМО - 9 июл. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителей Москвы, обвиняемых в хищении 12,5 миллионов рублей, автомобиля Porsсhe и дорогих часов у столичного коммерсанта, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

«Заместителем Генерального прокурора РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Москвы Сергея Виноградова и Станислава Ансимова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) УК РФ», – говорится в сообщении.

Как полагает следствие, с ноября 2014 года по январь 2015 года Виноградов ввел в заблуждение одного из московских коммерсантов. Он пообещал за вознаграждение повлиять на принятие полицией решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Полученные от потерпевшего 12,5 миллионов рублей злоумышленник похитил.

Кроме того, Виноградов и Ансимов в 2015 году убедили того же коммерсанта, что смогут обеспечить отзыв одним из банков претензий по займам. В качестве вознаграждения, якобы для передачи сотрудникам банка, сообщники получили автомобиль Porsche и двое швейцарских часов бренда Vacheron Constantin. Общая стоимость ущерба составила 30 миллионов рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Тимирязевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.