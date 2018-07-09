РИАМО - 9 июл. Шесть тысяч мальков карася выпустят в озеро Кузнецовское в Подмосковье в июле, рыбу выпускают в рамках исполнения полномочий органов исполнительной власти регионов в области рыболовства, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Всего 6 тысяч мальков или 318 килограммов разновозрастных особей карася планируется выпустить в июле в озеро Кузнецовское Талдомского округа», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что рыбу выпускают в рамках исполнения полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области рыболовства и охраны водных биологических ресурсов, установленными положениями статьи 6 федерального закона «О животном мире».