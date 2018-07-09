РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В понедельник днем в подмосковном Подольске на Революционном проспекте из-за ДТП образовалась пробка длиной более 1 километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса на 12:10, в понедельник на Революционном проспекте в Подольске образовалась пробка длиной более 1 километра. На данном участке автодороги случилось ДТП, был сбит человек. Возможно, это и стало причиной затора.

Пробка образовалась от поворота с улицы Большая Зеленовская на Революционный проспект, до поворота на Курскую улицу. Средняя скорость движения составляет 15 километров в час.

Также пробка образовалась на Большой Серпуховской улице, проспекте Ленина, на улицах Кирова, Комсомольская, Стекольникова, на трассе А-107.