РИАМО - 9 июл. Казармы в 1-м Советском переулке в Щелкове, откуда как из ветхого жилья переселили семьи, планируют передать инвестору для реконструкции, также для переселенцев из ветхого жилья планируют построить еще три дома, сообщил в понедельник на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава района Алексей Валов.

«На Новой Фабрике, 4, снесли казармы, а в 1-м Советском переулке оставили к реконструкции, потому что там объект культурного наследия, и мы подыскиваем инвестора, готового там сделать или гостиницу, или квартиры», - сказал Валов.

Он рассказал, что из казарм выселили порядка 500 семей в благоустроенные квартиры. И сейчас решается вопрос со строительством еще трех домов.

«Застройщик, который у СУ-155 выкупил возможность строительства, к сожалению, никак не может пройти процедуру утверждения проекта, как только эта процедура будет утверждена, он начнет строить первые три дома», - отметил глава.

Около 2 миллионов жителей Подмосковья еще нуждаются в переезде из аварийного и ветхого жилья. К осени 2018 года в новые благоустроенные квартиры планируют переселить около 300 подмосковных семей из ветхого жилья. Министерство строительного комплекса региона продолжает работу по исполнению поручения губернатора по ликвидации аварийного фонда на территории Московской области.

В регионе действует программа расселения из аварийного жилья, позволившая в 2013–2015 годах расселить 14,5 тысяч человек. В рамках нового этапа программы за 2016–2017 годы уже расселено 3,2 тысячи человек. До конца 2019 года новое жилье получат еще 13,8 тысячи человек.