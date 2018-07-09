РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. В городском округе Люберцы по оценкам специалистов МЧС после проверки 3% пожарных гидрантов являются неисправными, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев.

«Закончилась весенняя проверка противопожарного водоснабжения. Отчетные материалы сформированы, они будут переданы в администрацию для устранения недостатков. В принципе, городской округ Люберцы за последние два года улучшил свои позиции в этом плане. На уровне областного показателя у нас всего 3% неисправных гидрантов из 1 100 штук, которые имеются на территории горокруга», – сказал Катаев.

Он подчеркнул, что это хороший показатель, но надо стремиться к тому, чтобы гидранты были исправны полностью.